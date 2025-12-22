Emekliye kira desteği gelecek mi? CHP’li Emre’den Bakan Işıkhan’a 7 kritik soru!

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, emeklilerin derinleşen barınma krizine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi sundu. Emre, özellikle büyükşehirlerde emeklilerin artan kira baskısı nedeniyle evsizliğe, geçici ve sağlıksız barınma koşullarına itildiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verilerini hatırlatan Zeynel Emre, açlık ve yoksulluk sınırlarıyla en düşük emekli aylığı arasındaki makasın giderek açıldığını belirtti. Emre, mevcut tablo nedeniyle emeklilerin barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişiminin fiilen imkânsız hale geldiğini ifade etti.

BAKANLIĞA 7 MADDELİK SORU ÖNERGESİ

Zeynel Emre’nin Bakan Vedat Işıkhan’a yönelttiği soru önergesinde, son yıllarda kira ödeyememe, evini kaybetme ya da geçici konaklama tesislerinde uzun süreli kalmak zorunda kalan emeklilerin sayısı yıl ve il bazında soruldu. Emre ayrıca, emeklilerin otel ve pansiyon gibi tesislerde uzun süreli barınmasına ilişkin Bakanlık tarafından yapılmış bir saha araştırması olup olmadığını gündeme getirdi.

Önergede, 2025 yılı içinde Alo 170, SGK il müdürlükleri ve diğer başvuru kanallarına barınma ve evsizlik başlığı altında yapılan müracaatların sayısı da yer aldı. Emre, emekli aylıkları ile barınma, sağlık ve sosyal yardımlara erişimin birlikte ele alınıp alınmadığını, bu kapsamda ilgili bakanlıklar arasında bir eşgüdüm mekanizması bulunup bulunmadığını sordu.

KİRA DESTEĞİ VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİ SORUSU

CHP Sözcüsü, büyükşehirlerde ortalama kira bedelleri ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkın Bakanlık tarafından düzenli olarak izlenip izlenmediğini de gündeme taşıdı. Bu kapsamda emeklilere yönelik kira ya da geçici barınma desteği sağlanıp sağlanmadığını soran Emre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleriyle yürütülen ya da desteklenen ortak bir program olup olmadığını da önergesine ekledi.

Önergede ayrıca, 2026 yılı için emekli aylıklarına seyyanen artış, taban aylık iyileştirmesi veya ilave refah payı gibi bir düzenlemenin gündemde olup olmadığı ve emekli aylıklarının hangi asgari geçim göstergelerine göre değerlendirildiği soruldu.

“BU TABLO YORUMA AÇIK DEĞİL”

Zeynel Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığı ile büyükşehirlerdeki kira seviyeleri arasındaki uçuruma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Emekliler evsizliğe, geçici ve sağlıksız barınma koşullarına itiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordum: Bakanlık bu tabloyu izliyor mu? Barınma sorunu yaşayan emekli sayısı kaç? Kira ya da geçici barınma desteği neden yok? Bu tablo ‘yoruma açık’ değil, açık bir sosyal politika başarısızlığıdır.