'Emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, internet sitesindeki ayrımcı ifadeye yönelik işlem yapıldığı duyuruldu.

İnternette yayım yapan bir ilan sitesinde İstanbul Ümraniye'de kiralık ev ilanda yazan "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın" ifadelerinin ardından harekete geçen bakanlığın açıklamasında, "Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

EV SAHİBİ KİRACI ANLAŞMAZLIKLARI

Söz konusu ilan emeklilerin ev kirasını dahi ödemekte zorlandığını bir kez daha gözler önüne getirirken kiracı ev sahibi tartışmalarında yaşanan olumsuzlukların bir türlü çözülememesi veya geç çözüme kavuşması nedeniyle ev sahiplerinin isteklerinin hangi seviyelere geldiğini de ortaya çıkardı.