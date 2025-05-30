Emlak ilanlarında yeni dönem: Ağır yaptırımlar yolda!

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz sahiplerinin internet ortamında yaptığı fahiş fiyat artışlarına yönelik düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Ekonomik verilerle uyuşmayan ve haklı gerekçelere dayanmayan fiyat artışları artık cezai yaptırımla karşılaşacak.

BAKANLIK FİYAT MANİPÜLASYONUNA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte ilan sitelerinde yer alan taşınmaz fiyatları Bakanlık tarafından yakından izlenecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, manipülatif fiyat artışlarına karşı mücadelede yeni adımların atıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir” denildi.

FİYAT ARTIŞINA HEM MALİKLER HEM DE EMLAKÇILAR SORUMLU

Yeni düzenlemeye göre, artık yalnızca emlak işletmeleri değil, aynı zamanda fahiş fiyat içeren ilanlara konu olan taşınmazın sahipleri de cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecek. Emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık etmesi de yasaklandı.

Bakanlık, sektördeki fırsatçılığa karşı çok yönlü bir mücadele başlattıklarını belirtti. Yeni yönetmelikle birlikte internet üzerindeki ilan platformlarında denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı ifade edildi.