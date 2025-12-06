Yılın ikinci yarısına ait olan emlak vergisi 2. taksit ödemelerinin yapılması için tanınan süre, resmi olarak 1 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde doldu. Peki, Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

GECİKTİRENE FAİZ UYGULANACAK

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecekti.

1 Aralık 2025 tarihine kadar olan süre içinde ödeme yapmayan taşınmaz sahiplerine, ödenmeyen tutar üzerinden aylık yüzde 3,5 (yüzde üç buçuk) oranında gecikme faizi uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.