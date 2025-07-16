Emlak Vergisi’nde yüksek artış vatandaşın tepkisine neden oluyor: Vergi mi ceza mı?

Türkiye’de her dört yılda bir belirlenen emlak vergilerinde 2025 yılı değerleri, tartışma yarattı. Artışların orantısız ve gerçek piyasa değerleriyle uyumsuz olduğunu savunan yurttaşlar, belediyelere ve Maliye’ye tepkili. Değerlerin ilan edildiği tarihten itibaren vatandaşların 30 gün içinde dava hakkı bulunuyor. Adli tatil nedeniyle vatandaş 7 Eylül 2025’e kadar itiraz edebilecek.

Emlak vergisinde yaşanan bu gelişmeler, hem yerel yönetimlerin mali kaynak arayışını hem de vergi adaleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Emlak vergilerinde matrahı belediye, muhtar ve ticaret odasından bir yetkilinin yer aldığı takdir komisyonları belirliyor. Komisyonların sınırsız yetkisi var. Vergi yükünün özellikle sabit gelirli vatandaşları etkilediğine dikkat çeken vatandaş, “Ev sahibi olmak artık bir yük haline geldi” diyor.

'SİSTEM DEĞİŞMELİ'

Emlak uzmanı Ulvi Özcan, takdir komisyonlarının belirlediği rayiç bedellerin ilan edildiğini hatırlatarak konunun sosyal medyada, basın kuruluşlarında tartışıldığını hatırlattı. Sorunun sadece bir bedel artışı değil, sistem sorunu olduğunu belirten Özcan, “Bu uygulamada mağduriyetlerin kalkması için aslında temel bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Çünkü ne yaparsanız yapın basmakalıp bir hesaplama adil olmuyor, olmayacaktır” dedi.

Kendi ticari faaliyet bölgesi olan boğazdan Vaniköy’den bir örnek veren Özcan, şunları söyledi: