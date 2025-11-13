Emlak vergisi zammında tartışmalı komisyon kararı iptal ediliyor: Yeni üst sınır belli oldu!

Emlak vergisine yönelik bazı bölgelerde takdir komisyonlarının 10 katına kadar artış kararlarının kamuoyunda yarattığı tepkiler üzerine başlatılan çalışmada sona gelindi. Torba yasaya eklenecek bir düzenleme ile emlak vergisi artış oranına üst sınır getirilecek. Bu sınırın ağırlıklı olarak yüzde 50 olmak üzere, yüzde 100’e kadar belirlenmesi seçenekleri bulunuyor. Takip eden üç yılda ise emlak vergisi mevcut uygulamada olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak.

RAYİÇ BEDEL ARTIŞ ORANLARI ÇERÇEVESİ BELİRLENDİ

Emlak Vergisi’nde rayiç bedel artış oranlarının nasıl belirleneceğine ilişkin çerçeve hazırlandı. Taslak çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis gündemine gelmesi ve ardından Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

DÜZENLEME 2017 YASASINA BENZER OLACAK

Yeni düzenleme, 2017 yılında çıkarılan yasanın benzeri olacak. 2026-2029 yılları arasında belirlenen bedel her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak. Örneğin, 2025’te 1.000 TL emlak vergisi ödeyen kişi, artış oranı yüzde 50 ile sınırlandırılırsa 2026’da 1.500 TL ödeyecek. 2027 yılında ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de emlak vergileri, Emlak Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre 7 kişilik Takdir Komisyonları tarafından dört yılda bir belirleniyor. Komisyonda belediyeden iki üye, defterdarlık ve tapu müdürlüğünden üç üye bulunuyor. Kalan üyelikler ise ticaret odası ve muhtardan oluşuyor. Bu komisyon, vergi değerini bölgedeki emlak değerlerindeki değişimi esas alarak belirliyor.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİNİ KULLANIRSA YASAYA GEREK YOK

Mevzuata göre cumhurbaşkanının, dört yılda bir yeniden belirlenen emlak vergisine esas değerin değiştirilmeden uygulanmasına devam ettirilmesi yönünde yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanırsa, emlak vergisi sadece yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılabilecek.

EMLAK VERGİSİ GELİRLERİ BELEDİYELERE GİDİYOR

Emlak vergisi tahsilatları tamamen ilçe belediyelerinin kasasına giriyor. Kamuoyunda bilinenin aksine, Büyükşehir Belediyeleri sınırları dahilinde toplanan emlak vergisinden pay almıyor ve vergiler genel bütçeye aktarılmıyor.