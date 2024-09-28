Emlakçılara ceza yağdı: Fahiş fiyat artışı gerekçe gösterildi...
Ticaret Bakanlığı "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" haberleri üzerine, emlak ilan fiyatlarında artışa giden işletmelere 100 bin TL'lik ceza uygulandığını açıkladı. Eylül ayı içinde kaç işletmeye ceza kesildiği de paylaşıldı.
Ticaret Bakanlığı "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğün'ce, "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiği belirtildi.
'HER BİR İŞLETMEYE...'
Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır."
Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına devam edileceği bildirildi.
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