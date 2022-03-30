Emsal karar: Tek evi olanlara '8 bin TL para iadesi'

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:18

Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen bu hakkından haberdar olmadığı için ödeme yapan kişilere tek bir dilekçe ile binlerce liralık parayı geri alma fırsatı sunuldu. Ombudsmanlık tarafından açıklanan emsal kararlar kapsamında belediyelere emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen ödeme yapan tek evi olan kişilere ödemiş oldukları paraları geriye dönük 5 seneye kadar ödeme talimatı verildi.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ HAKKI OLANLARA PARA İADESİ MÜJDESİ GELDİ!

Emlak 365'te yer alan habere göre, ev sahibi olan kişiler emlak vergisi ödemesi yaparken "kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez?" sorusunun yanıtına göre muafiyet hakkı bulunuyor. Sahip olduğu tek evin 200 metrekare büyüklüğü aşmaması şartı ile; Devletin vermiş olduğu emekli maaşı dışında başka hiçbir geliri bulunmayan emekliler, Hiçbir geliri bulunmayan ev hanımları, SGK'dan almış oldukları maaşları dışında başka geliri olmayan gazilerin, şehitlerin dul ve yetimleri, İşsiz olduğu için geliri olmayan kişiler emlak vergisi muafiyeti hakkına sahiptir.

EMLAK VERGİSİ İADE DAVASI

Emlak vergisi parası ödemesi yapmasına rağmen sonradan muafiyet hakkı olduğunu öğrenen kişiler için belediyeler para iadesi yapmaya yanaşmazken konu hakkında KDK Ombudsmanlık emsal bir karar imza attı ve belediyenin tahsil ettiği 8 bin 253 liralık paranın iadesine karar verdi.

Yine verilen bir başka emsal kararda da ev hanımı olduğu için muafiyet hakkı olduğunu sonradan öğrenen bir ev sahibinin ödemiş olduğu emlak vergisi parası için iade kararı verdi. Sizde bu emsal kararlar ile yaşadığınız şehirde bulunan belediyeye aşağıda yer alan dilekçe örneği ile başvuru yaparak ödemiş aldığınız paraları geri talep edebilirsiniz.

Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen para ödemesi yapan kişiler emsal kararlar doğrultusunda ödeme yaptıkları belediyeye şahsen başvuruda bulunarak ödemiş oldukları parayı zamanaşımı sınırı nedeni ile en fazla geriye dönük 5 senelik olarak geri alabilmektedir.