Emtia piyasalarında tarife belirsizlikleri baskı oluşturuyor





Emtia fiyatlarında tamamlanan haftada, tarife gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik suçlamaları ve açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, söz konusu tarifelerin uygulanmasını durdurma kararı verdi.

Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı ifade edildi.

Trump yönetiminin, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri geçersiz kılan kararına itiraz ettiği bildirildi. İtirazın ardından temyiz süreci kapsamında, Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin, söz konusu kararın yürürlüğe girmemesi yönündeki talebini değerlendirerek, kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

MAHKEMEDEN TRUMP ALEYHİNE KARAR!

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda konuyu değerlendiren Trump, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin gümrük vergileri konusunda "inanılmaz bir şekilde" ABD'nin aleyhine karar verdiğini ancak temyiz mahkemesinin bu kararı durdurduğunu ifade etti.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, aynı platformda yaptığı bir diğer paylaşımda, Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini ileri sürdü.

Analistler, tarife politikalarındaki sık değişikliklerin ve ABD ile diğer ülkeler arasında hala kapsamlı ticari uzlaşı sağlanamamasının risk iştahını sınırladığını belirterek, küresel ölçekte devam eden ekonomik ve jeopolitik risklerin yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırdığı kaydetti.

EMTİA FİYATLARINDA BASKI

Emtia piyasalarında makroekonomik veriler de fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yatırımcıların odağı gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Tamamlanan haftada, ABD'de açıklanan çekirdek PCE enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitmeyebileceği beklentisini kısmen güçlendirdi.

Bu durum altın gibi faiz hassasiyeti yüksek varlıklarda uzun vadeli fiyatlamalarda etkili olsa da hafta genelinde güçlü seyreden dolar endeksi kısa vadeli baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı 12 baz puan azalışla yüzde 4,40'tan tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,3'e çıktı.

Değerli metallerin tümü, dolar endeksindeki sınırlı yükseliş ve piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle değer kaybetti.

Analistler, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin Başkan Donald Trump döneminde uygulanan karşılıklılık esaslı tarifeleri iptal etmesinin, yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yönlendirdiğini belirtti.

Temyiz kararına piyasa tepkisinin sınırlı kaldığını ifade eden analistler, tamamlanan haftada güvenli liman varlıklara olan talebin zayıf seyrettiğini ve bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kaybederken, ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 3,5, altında yüzde 2, paladyumda yüzde 2,4 ve gümüşte yüzde 1,5 azaldı.

ZAYIF VERİLER METAL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Baz metaller de tamamlanan haftada, açıklanan makroekonomik verilerden gelen sinyallerle üretimin azalacağı endişesinin artması sonucu değer kaybetti.

Çin'de imalat sektörü İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 49,5 seviyesinde gerçekleşerek 50'nin altında daralma bölgesinde kaldı.

İmalat sektöründeki zayıf talep sinyalleri üretimin düşeceği endişesiyle özellikle baz metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Öte yandan, ABD'nin Avrupa mallarına yönelik tarifeleri ertelemesi ve devam eden mahkeme süreçleri kısa süreli bir rahatlama sağlasa da tarife belirsizlikleri risk unsuru olmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında, bakırda yüzde 3,3, kurşunda yüzde 1, alüminyumda yüzde 1,5, çinkoda yüzde 2,6 ve nikelde yüzde 0,6 azaldı.