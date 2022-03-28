Emtia piyasasında 'jeopolitik risklerin etkisi' devam ediyor

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:24

Geçen hafta 1,3590 dolara kadar çıkarak Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi, bu sabah da 1,4180 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Emtia piyasasında önceki haftalarda görülen satış baskısı, devam eden jeopolitik risklerle geçen hafta yerini tekrar yükseliş eğilimine bıraktı.

2011'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla zirvelerin hakim olduğu emtia fiyatlarında daha sonra düşüşler görülmüştü. Önceki haftalarda ABD Merkez Bankası (Fed) kararları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki vaka sayıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olumlu beklentilerle emtia fiyatları üzerindeki satış baskısı artmıştı.

Aşırı yükselen fiyatlar, emtia yatırımcısından gelen talebin düşmesine neden olmuştu.dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye geldi

Son gelişmelerle emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı, başta emtia fiyatları olmak üzere varlık fiyatları üzerinde başlıca risk durumu oluşturmaya devam ediyor. Analistler, azalan emtia fiyatlarında volatilitenin de yükselebileceği riskinin söz konusu olduğuna işaret ediyor.

Son dönemde emtia fiyatlarında gerçekleşen sert dalgalanma, yatırımcıların işlemlerini en aza getirmesine, bu durum da piyasada likiditenin düşmesine ve fiyatlardaki dalgalanmanın çoğalmasına neden oluyor.

RUSYANIN AÇIKLAMALARI DAMGA VURDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta içinde ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde yapılacak ödemenin dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu aktararak, "Dost olmadığımız ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, AB'nin enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını en aza indirgimek için bu yıl ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlayacağını söylerken, söz konusu miktar Rusya'nın bölgeye sattığı LNG'nin tamamına eşdeğer olduğunu vurguladı.

FED'İN TAVRI ALTINI DURDURMADI

Altının ons fiyatı, "şahinleşen" Fed'e karşın Rusya-Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerde ılımlı sonuca ulaşılamaması nedeniyle haftayı yüzde 1,7 yükseliş ve 1.957,9 dolardan bitirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceğini belirterek, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına açık kapı bıraktı.

Hafta boyunca sözle yönlendirmelerde bulunan Fed yetkilileri, Powell'ın "şahin" duruşuna destek açıklamaları yaptı.

GÜMÜŞ 2,2 ARTTI

Metallere de geçen hafta yukarı eğilim hakim oldu. Tezgahüstü piyasada bakır yüzde 0,2, kurşun yüzde 4,5, alüminyum yüzde 6,2 ve çinko yüzde 5,9 değer artırımı gerçekleşti. Goldman Sachs Group, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın ihracatının azalmasıyla Avrupa piyasalarında stokların biteceğini belirterek, bakır, alüminyum ve çinkoda daha fazla yükseliş olabileceği öngörüsünde bulundu.

Geçen hafta paladyum ve platin fiyatlarında ciddi düşüşler dikkati çekti. Paladyum yüzde 6 ve platin yüzde 2 değer kaybışına girdi. Analistler, paladyum ve platinin otomobil üretiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, uzun zamandan bu yana süregelen küresel çip krizinin yanına Rusya-Ukrayna savaşı da eklenince talebin azalacağına yönelik endişelerin fiyatların geri çekilmesine neden olduğunu ifade etti.

Analistler, paladyum ve platinin otomobil üretiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, uzun zamandan bu yana süregelen küresel çip krizinin yanına Rusya-Ukrayna savaşı da eklenince talebin azalacağına yönelik endişelerin fiyatların geri çekilmesine neden olduğunu söyledi.

PAMUK 11 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Tarım emtialarıda geçen hafta da olumlu bir seyir hakim oldu. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden görüşmelerin henüz sonuçlanmaması, tarım emtialarında yükselişe neden olurken, Avrupa'nın Rusya'nın petrol sektörüne yaptırım uygulayacağına yönelik haberler fiyat hareketlerinde etkili oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3,4, mısır yüzde 1,6 ve soya fasulyesi yüzde 2,5 artış gösterdi.

Soya fasulyesindeki yükselişte Güney Amerika'da görülen kurak hava koşulları etkili olmaya , devam ederken ,Çin'in Brezilya'dan gerçekleştirdiği soya fasulyesi ithalatında artış olması da fiyatları doğruladı.

Geçen hafta kahve yüzde 0,7, şeker yüzde 3,8 ve kakao yüzde 1,3 değer artışı yaşandı

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi, 1,3590 dolara kadar yükselerek Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Pamuk fiyatları, bu sabah da 1,4180 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de sıcak ve kurak hava yaşanması pamuk fiyatlarında hızlı yükselişe yol açarken, pamuk üretiminin yoğun olduğu Batı Teksas'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde bulunması beklendiğinden dolayı pamuk üretimine yönelik endişeler görülüyor.

PETROL FİYATLARI MISIR VE ŞEKERİ DESTEKLİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, pamuk fiyatlarındaki yükselişe değindi. Ergezen, "ABD'de pamuk ihracatının sezonun en yüksek rakamına ulaştığını, talebin yüksek olduğunu aktardı. Ergezen, "ABD'de pamuk ihracatı, önceki haftaya göre yüzde 36 artarak 442,7 bin balya seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, sezonun en yüksek ihracatı oldu. Çin ve Vietnam, en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler oldu" dedi.

Petrol fiyatlarının yüksek olmasının mısır fiyatını da desteklediğini ifade eden Ergezen, mısırın biyodizel üretimi için kullanılan ürünlerden olduğunu belirtti.

Ergezen, petrol fiyatlarının şekeri de desteklediğini, şeker kamışının etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını belirten Ergezen, önceki haftalarda değer kaybeden kahvede geçen hafta tepki alımları olduğunu söyledi. Ergezen, kahvede kalıcı bir yükseliş olabilmesi için öncelikle Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanmasının beklendiğini vurguladı.