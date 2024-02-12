Emtia piyasasında satış baskısı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:29

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:29

Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini vermesinin ardından diğer Fed yetkililerinin de Powell'ı onaylayan açıklamalarda bulunması emtia piyasası üzerinde satış baskısını artırdı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ve iş gücü piyasalarının soğumasının faiz indirimini uygun hale getirebileceğini, enflasyondaki düşüş sürecinin duraklaması durumunda politika faizinin daha uzun süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini kaydetti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimini desteklemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak yıl sonundan önce para politikasında gevşemeye başlanmasının uygun olacağını bildirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun üstesinden gelmek için sabırlı olunması gerektiğine dikkati çekerek daha fazla enflasyonist baskının gelip gelmeyeceğinin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da faiz oranlarını ayarlamaya yönelik bir aciliyet görmediğini, enflasyon konusunda güvenin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

2018'DEN BU YANA İLK DEFA PALADYUMUN FİYATININ ÜZERİNE ÇIKTI

Değerli metallere bakıldığında geçen hafta altının onsu yüzde 0,7, gümüşün fiyatı yüzde 0,2, platin yüzde 2,1, paladyum yüzde 9,2 azaldı.

ABD'de, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretler tahvil piyasalarında satış baskısının güçlenmesine neden olurken altın da yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle haftalık bazda düşüş kaydetti.

Platinin fiyatı 2018'den bu yana ilk defa paladyumun fiyatının üzerine çıktı. Haftayı platin 877,10 dolardan, paladyum da 862,84 dolardan tamamladı.

Arzın istikrarlı olacağına ve buna karşın talebin devam edeceğine yönelik öngörülerle paladyum fiyatları düşüşünü sürdürdü.

Baz metallerde de düşüş eğilimi hakimdi. Haftayı bakır yüzde 3,4, kurşun yüzde 4,2, alüminyum yüzde 0,9, nikel yüzde 1,4, çinko yüzde 6,4 değer kaybıyla tamamladı.

Çin'de açıklanan enflasyon ve Almanya'da açıklanan sanayi üretiminin azalış kaydetmesi baz metallerde talepteki azalmayı ortaya koydu.

Çin'de ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,8, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,5 geriledi. Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı.

Geçen hafta Brent petrolün fiyatı yüzde 5,6 artarken New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 10,5 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olası bir ateşkesi reddedeceğine yönelik haber akışı, bölgedeki risklerin tekrar artmasına neden olarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin stoklarının 3 milyonun üzerinde azaldığını açıkladı. Benzin stoklarındaki azalış ülkedeki talep iştahının devam ettiğine işaret ederek, Brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden olan başka bir etken oldu.

TARIM GRUBUNDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta tarım grubunda karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatı yüzde 0,3, mısır yüzde 3,1, soya fasulyesi yüzde 0,4 azalış kaydetti, pirincin fiyatı yüzde 2,6 arttı.

Dolar endeksindeki artışla beraber talebe yönelik endişeler, buğday ve mısır fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 3, kakao yüzde 11,8, şeker yüzde 0,4 değer kazanırken, kahve yüzde 0,4 değer kaybetti.

Kakao ton başına 5 bin 798 dolarla rekor seviyeyi gördü.

Kakao açığının bundan sonra daha fazla artacağına yönelik endişelerle kakao fiyatları zirve tazelemeye devam ediyor. Çin ekonomisine yönelik endişelere karşın ülkede pamuk tüketiminin yoğun bir şekilde devam etmesi de pamuk fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Brezilya'da tarım sektöründe danışmanlık hizmeti veren önde gelen kuruluşlarından olan Safras & Mercado'nun 2023/2024'e ilişkin şeker kamışı ezme işlemi tahminini 670 milyon tondan 650 milyon tona düşürmesinden ise şeker fiyatları destek buldu.