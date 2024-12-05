En büyük problem gençlerin istihdamı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:13

“Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk’ün izinde, girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’de yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, 4. merkez, Aksaray Üniversitesi’nde Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi adıyla açıldı. Merkez, gençlere beceriler kazandıracak ve yenilikçi fikirleri destekleyecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, “Beyin göçünü tersine çevirmek için bütün gücümüzü daha fazla inovasyona ve katma değerli ürünler geliştirmeye harcamalıyız.

Gençlik Seferberliği de bu amaçla başladı ve Sabancı Topluluğu olarak “beyin göçünü beyin gücüne” dönüştürmek için yola çıktık. Gençlere inanmak, güvenmek ve sürekli gelişim için desteklemek, kurduğumuz merkezlerin temel felsefesini oluşturuyor. Üç yıl içinde ikisi yurtdışı olmak üzere 37 merkez açıp 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.