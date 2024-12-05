En büyük problem gençlerin istihdamı
Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, şu anda geleceğe dönük en büyük problemin gençlerin istihdamı olduğunu vurgulayarak “Dünya üstünde yetenek savaşları başladı. Türkiye olarak biz yetenek savaşlarında maalesef göç alan değil göç veren durumundayız. Bunu durdurmak gerekiyor” dedi.
“Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk’ün izinde, girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’de yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, 4. merkez, Aksaray Üniversitesi’nde Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi adıyla açıldı. Merkez, gençlere beceriler kazandıracak ve yenilikçi fikirleri destekleyecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, “Beyin göçünü tersine çevirmek için bütün gücümüzü daha fazla inovasyona ve katma değerli ürünler geliştirmeye harcamalıyız.
Gençlik Seferberliği de bu amaçla başladı ve Sabancı Topluluğu olarak “beyin göçünü beyin gücüne” dönüştürmek için yola çıktık. Gençlere inanmak, güvenmek ve sürekli gelişim için desteklemek, kurduğumuz merkezlerin temel felsefesini oluşturuyor. Üç yıl içinde ikisi yurtdışı olmak üzere 37 merkez açıp 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!