En çok altın rezervi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Savaş ve ekonomik kriz denildiğinde güvenli liman olarak altın yeniden öne çıkıyor. Ülkemizin de yer aldığı altın rezerv listesi 2025 Haziran’da güncellendi.

Dünyadaki birçok ülke ekonomilerini olası kriz ve savaş senaryolarına göre hazırlarken, Türkiye’de yurttaşlar belirsizlik nedeniyle altına yöneliyor. Milyonlarca kişi yatırım araçlarından kaçarak altın alıyor ve bu durum Türkiye’nin altın rezervleri sıralamasını yukarı taşıyor.

TÜRKİYE ALTIN REZERVİNDE İLK 10’DA Tradingeconomics.com’un verilerine göre 2025 Haziran itibarıyla en çok altın rezervine sahip ülkeler şunlar:

1- Amerika Birleşik Devletleri – 8.133 ton

2- Almanya – 3.352 ton

3- İtalya – 2.452 ton

4- Fransa – 2.437 ton

5- Rusya – 2.333 ton

6- Çin – 2.235 ton

7- İsviçre – 1.040 ton

8- Japonya – 846 ton

9- Hindistan – 822 ton