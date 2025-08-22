Cumhuriyet Gazetesi Logo
En çok zarar eden 20 Türk şirketi belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı!

22.08.2025 15:19:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
2025’in ikinci çeyreğiyle bilanço dönemi sona erdi. Borsa İstanbul rekor seviyelere ulaşırken, şirketlerin performans raporları yatırımcıların odağında yer aldı.

2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona ererken, Borsa İstanbul tarihi zirvelerini gördü. Yılın ilk yarısında en çok zarar eden şirket Vestel Elektronik oldu. İşte 2025’in ilk 6 ayında finansal kayıplarıyla öne çıkan şirketler:

20- Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 194 milyon TL

19- Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 212 milyon TL

18- Hektaş Ticaret (HEKTS)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 244 milyon TL

17- Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 268 milyon TL

16- Sabancı Holding (SAHOL)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 365 milyon TL

15- Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik (KLSER)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 413 milyon TL

14- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm (BIENY)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 492 milyon TL

13- Çan 2 Termik (CANTE)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 876 milyon TL

12- TAV Havalimanları Holding (TAVHL)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 930 milyon TL

11- Investco Holding (INVES)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 2 milyar 243 milyon TL

10- Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 2 milyar 338 milyon TL

9- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret (VESBE)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 2 milyar 869 milyon TL

8- Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (CRFSA)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 3 milyar 233 milyon TL

7- Alarko Holding (ALARK)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 3 milyar 251 milyon TL

6- Petkim Petrokimya Holding (PETKM)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 3 milyar 313 milyon TL

5- Arçelik (ARCLK)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 4 milyar 75 milyon TL

4- Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 4 milyar 224 milyon TL

3- Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 8 milyar 355 milyon TL

2- Sasa Polyester Sanayi (SASA)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 8 milyar 837 milyon TL

1- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (VESTL)

2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 12 milyar 641 milyon TL

