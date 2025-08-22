En çok zarar eden 20 Türk şirketi belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı!

2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona ererken, Borsa İstanbul tarihi zirvelerini gördü. Yılın ilk yarısında en çok zarar eden şirket Vestel Elektronik oldu. İşte 2025’in ilk 6 ayında finansal kayıplarıyla öne çıkan şirketler:
20- Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 194 milyon TL
19- Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 212 milyon TL
18- Hektaş Ticaret (HEKTS)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 244 milyon TL
17- Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 268 milyon TL
16- Sabancı Holding (SAHOL)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 365 milyon TL
15- Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik (KLSER)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 413 milyon TL
14- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm (BIENY)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 492 milyon TL
13- Çan 2 Termik (CANTE)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 876 milyon TL
12- TAV Havalimanları Holding (TAVHL)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 1 milyar 930 milyon TL
11- Investco Holding (INVES)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 2 milyar 243 milyon TL
10- Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 2 milyar 338 milyon TL
9- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret (VESBE)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 2 milyar 869 milyon TL
8- Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (CRFSA)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 3 milyar 233 milyon TL
7- Alarko Holding (ALARK)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 3 milyar 251 milyon TL
6- Petkim Petrokimya Holding (PETKM)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 3 milyar 313 milyon TL
5- Arçelik (ARCLK)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 4 milyar 75 milyon TL
4- Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 4 milyar 224 milyon TL
3- Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 8 milyar 355 milyon TL
2- Sasa Polyester Sanayi (SASA)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 8 milyar 837 milyon TL
1- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (VESTL)
2025 yılı ilk 6 ay net zarar: 12 milyar 641 milyon TL