En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'te: Düzenleme tarihi belli oldu!

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi, 15 Ocak Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklif, emekli maaşlarına yönelik yapılan artışların ardından ortaya çıkan farkları gidermeyi amaçlıyor.

ARALIK ENFLASYONU SONRASI EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak emekli zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında da değişiklik gündeme geldi.

Enflasyon verileri doğrultusunda yapılan hesaplamayla en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükseldi. Ancak yaklaşık 5 milyon emeklinin maaş artışının bu tutarın altında kalması, kök aylıkları da kapsayan yeni bir düzenlemeyi zorunlu hale getirdi.

KÖK AYLIKLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Kök maaşı düşük olan emeklilerin maaşlarının artırılması amacıyla gerekli yasal çalışma AKP tarafından geçen hafta Meclis’e sunuldu. Düzenleme ile emekliler arasındaki maaş farklarının azaltılması hedefleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL’YE ÇIKIYOR

Yapılan düzenleme sonrasında en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL’ye yükseltildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamasında en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 12,19, memur emekli sandığı yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

Kanun teklifinin TBMM’den geçmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.