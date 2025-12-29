En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Yeni yıla yılına yaklaşılırken çalışanlar, emekliler ve memurlar maaş zammına odaklandı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası beklentiler yükselirken, ücret artışlarının enflasyon karşısında alım gücünü ne ölçüde koruyacağı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak ve Temmuz dönemlerini kapsayan maaş zamlarına ilişkin olası senaryoları değerlendirdi.

GÜNDEM EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI Asgari ücretin yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Erdursun, daha önce yaptığı tahminlerin bu seviyeye oldukça yakın gerçekleştiğini belirterek, sürecin bundan sonraki aşamasında emekli ve memur maaş artışlarının belirleyici olacağını vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TARTIŞMASI Türkiye’de milyonlarca emeklinin halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığıyla yaşamını sürdürmeye çalıştığını hatırlatan Erdursun, mevcut ekonomik koşullar altında bu tutarın yeterli olmadığını ifade etti. Erdursun’a göre hayat pahalılığı emeklilerin geçim şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

ÖZGÜR ERDURSUN’DAN ZAM BEKLENTİSİ SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18 bin 900 – 19 bin TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek.