Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:42

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:42

Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Bilindiği gibi emekli maaş zammı büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne zaman gelecek?

2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından açıklık kazanacak.

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.