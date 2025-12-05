En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isimden sürpriz tahmin!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte emekli ve memur maaşlarına uygulanacak artış oranları büyük ölçüde şekillenmeye başladı.

Beş aylık enflasyon toplamının yüzde 11,21 olarak gerçekleşmesi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş bir zam anlamına geliyor. Zam oranının kesinleşmesi ise 3 Ocak’ta duyurulacak Aralık ayı verisinin ardından netleşecek.

EMEKLİ ZAM ORANLARINDA GÜNCEL TABLO

Beş aylık verilerin ortaya çıkmasıyla, altı aylık zam dönemine yaklaşılırken emekli maaşlarına yönelik hesaplamalar hız kazandı.

TÜİK’in son verilerine göre 11 aylık enflasyon yüzde 29,74 düzeyinde bulunuyor ve yıl sonunun yaklaşık yüzde 31 seviyesinde tamamlanması bekleniyor. Bu görünüm, hem emeklilerin hem de memurların maaş artışlarına doğrudan yansıyacak.

UZMANDAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞERLENDİRMESİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Erdursun, “En düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor” ifadesini kullanarak değerlendirmesini paylaştı.

Uzman isim açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:

TÜİK Kasım enflasyonunu yüzde 0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon yüzde 29,74 oldu. Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık yüzde 31’de tamamlanması bekleniyor. Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar: SSK emeklisi: Yüzde 12,3

Yüzde 12,3 Bağkur emeklisi: Yüzde 12,3

Yüzde 12,3 Memur: 1.000 TL + yüzde 18,7

1.000 TL + yüzde 18,7 Memur emeklisi: 1.000 TL + yüzde 18,7 En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 TL. Bu hesaba göre en düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor.

GÖZLER 3 OCAK TARİHİNE ÇEVRİLDİ

Enflasyon verilerinin belirginleşmesiyle milyonlarca emeklinin zam beklentisi devam ediyor. Uzman tahminleri en düşük emekli maaşında yaklaşık 2 bin TL’lik bir artışı işaret ederken, kesin rakam 3 Ocak’ta açıklanacak resmi enflasyon verileriyle belli olacak.