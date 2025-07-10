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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 en düşük emekli maşı meclisten geçti mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 en düşük emekli maşı meclisten geçti mi?

10.07.2025 09:59:00
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Haber Merkezi
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 en düşük emekli maşı meclisten geçti mi?

Temmuz ayı memur ve emekli zam oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının değiştirilip değiştirilmeyeceği merak ediliyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 en düşük emekli maşı meclisten geçti mi?

En düşük emekli maaşının değiştirilmesini içeren kanun teklifinin mecliste kabul edilip edilmediği merak ediliyor. Temmuz ayı memur ve emekli zam oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli en düşük emekli maaşında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini araştırmaya başladı. Emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği merak ediliyor.  Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maşı meclisten geçti mi? İşte ayrıntılar...

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşının artırılmasını içeren torba yasa teklifi kabul edildi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yasayla birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye çıkarıldı.

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