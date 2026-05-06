En düşük emekli maaşında hesaplar değişti: SGK uzmanı İsa Karakaş'tan yeni artış tahmini

Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da yukarı yönlü etkiledi. SGK uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında uygulanacak zam oranlarına ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı.

NİSAN ENFLASYONU ZAM HESABINI DEĞİŞTİRDİ

Karakaş, "Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti" dedi.

Dört aylık enflasyon verilerine göre kesinleşen zam oranlarını açıklayan Karakaş, "Bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 14,64 zammı garanti. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur'lulara göre ise yüzde 4,13 oranında daha az zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin kesinleşmiş zammı yüzde 10,51" ifadelerini kullandı.

ZAM BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Temmuz ayına ilişkin yeni tahminlerini paylaşan Karakaş, "Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Geçen haftaya kadar yüzde 16-18 arası diyorduk. Bu nisan ayı enflasyonuyla birlikte bunu ben 1,5 puan güncelledim. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir" şeklinde konuştu.

'YÜZDE 17'NİN ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM'

Karakaş, "Yüzde 17'nin altını da beklemiyorum. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kurlulara zam gelmeyecek. En kötü senaryoda yüzde 19,5- yüzde 20'ye yakın bir zam olabilir" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SENARYOLAR

En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karakaş, şu ifadeleri kullandı: