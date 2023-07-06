En düşük memur aylığını 22 bin TL'ye çıkaran torba teklif Meclis'te: Maaşlarda adaletsizlik

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:20

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP temsilcilerinin seçimlerden önce sık sık sözünü ettiği ve milyonlarca memuru ilgilendiren torba yasa teklifi dün TBMM’ye sunuldu. AKP tarafından Meclis’e sunulan teklifte memur maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra vergi artışları da yer aldı.

Bu kapsamda teklifle, Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısı için toplusözleşmeden kaynaklı toplam yüzde 17.55’lik zamma ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 TL’lik artışa gidilecek. AKP Grup Başkanı Abdulllah Güler’in yaptığı açıklamaya göre bu teklifle Ocak 2023’ten Temmuz 2023’e en düşük memur maaşının yüzde 86 zamla 11 bin 848 TL’den 22 bin 17 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Ortalama memur maaşı da yüzde 74 artışla 14 bin 417 TL’den 25 bin 15 TL’ye ulaşacak.

POLISE 29 BİN TL

Ancak bu düzenleme ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ortalama ve daha yüksek memur maaşlarına yapılan artışın sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Bununla memurlar arasında eğitim durumu, unvan, görevin zorluğu ve riski gibi etkenlerin ortadan kalktığı belirtildi. Bu durumun memur açısından da çalışma barışını bozucu etkileri olacağı ileri sürüyor.

Öte yandan yeni düzenleme üzerinden yapılan hesaplamalarına göre örneğin kamuda çalışan 5/1 hemşirenin maaşı 15 bin 610 liradan 26 bin 420 lira, 3/1 polis memurunun maaşı 18 bin 230 liradan 29 bin 510 lira, 1/4 profesörün maaşı 34 bin liradan 48 bin 100 lira, 9/1 öğretmenin maaşı 15 bin 790 liradan 26 bin 640 liraya yükselecek.