En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, avukat maaşı kaç TL olacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğine ilişkin açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak . Yeni düzenlemeyle öğretmeni avukat, doktor, hemşire gibi pek çok memurun maaşı değişecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:50
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, avukat maaşı kaç TL olacak?
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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.  Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?  2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, avukat maaşı  kaç TL olacak?

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL) şöyle:

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu]

 1/4

 20.724

 32.451

 

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

 9/1

 12.632

 22.938

UZMAN ÖĞRETMEN

 1/4

 18.246

 29.538

 

ÖĞRETMEN

 1/4

 15.793

 26.654

 

BAŞKOMİSER

 3/1

 20.873

 32.626

POLİS MEMURU

 8/1

 18.235

 29.525

 

UZMAN DOKTOR

 1/4

 39.872

 54.959

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

 5/1

 15.611

 26.440

 

MÜHENDİS

 1/4

 21.295

 33.122

 

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

 11/1

 13.142

 23.538

 

PROFESÖR

 1/4

 34.057

 48.124

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 7/1

 20.139

 31.763

 

VAİZ

 1/4

 16.615

 27.620

 

AVUKAT

 1/4

 19.968

 31.562

 

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.


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