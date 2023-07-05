Memur zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:49

Memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağkur emeklilerinin Temmuz zamları şekillendi. 6 aylık enflasyon verileriyle hesaplanan memur, memur emeklisi ve emekli aylıklarının zam oranı belli oldu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde. Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zam yapılmış ve 11 bin 402,32 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memur zamlarına çevrildi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. 2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Temmuz zammını 6 aylık enflasyon oranı dönemlik memur zammı belirlenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz ayında Ocak - Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

Normal koşullarda İşçi emeklisi ilk altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. TÜİK verilerine göre Haziran’da altı aylık enflasyon 19,77 olarak gerçekleşti. Buna göre, en düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı refah payı hariç olarak yüzde 19,77 artacak. En düşük SGK emekli aylığı 8 bin 982 liraya ulaşacak.

Torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak. Memur maaşı yüzde 85 oranında artırılmış olacak. Aynı oran memur emekli maaşlarına da uygulanır ise en düşük memur emeklisi aylığı Temmuz ayında 16 bin 700 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaşlarına ilişkin düzenlemenin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Teklifi saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur maaşının yirmi 22 bin liraya yükseltilmesi için yüzde 94’e yakın bir artışın olması gerektiğini belirterek, “Şimdi en düşük memur maaşı derken ona da açıklık getirmek lazım. Biliyorsunuz memurlar sadece maaş almıyor. Dolayısıyla aile yardımı alan var, sosyal çocuk yardımı alan var ve başka yan hakları olanlar var. Biz burada evli olmayan bekar veya boşanmış olan ya da eşi çalıştığı için aile yardımı almayan çocuğu olmayan en düşük memurun maaşını baz alıyoruz. Bu anlamda yapılacak olan zam yüzde 94 seviyesinde, yüzde doksan dört seviyesine aldığımız zaman 11 bin 340 lirayı bu durumda 22 bin lirayı aşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



“Memur zammında hem seyyanen hem de oransal zam yapılacak”

Karakaş, memur maaşlarına yapılacak zammın 3 formül olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Burada en çok merak edilen soru; memur maaşlarına yapılacak olan zam oransal bir zam mı yoksa seyyanen bir zammı veya hem seyyanen hem oransal mı? Şimdi öncelikle seyyanen kelimesini değerli okurlarımız takip ediyordur. Ne anlama geldiğini merak ettikleri için ‘seyyanen’ kelimesinden bahsetmek istiyorum. Seyyanen kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup eşit ölçüde eşit oranda denk bir şekilde zam yapılması anlamına geliyor. Şimdi tamamen seyyanen zammın birçok sakıncası olduğu gibi az da olsa faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Benim kanaatim zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde birçok çalışma yapılmış durumda. Hazırlıklar zaten tamam. Ama buradaki yapılacak olan zam az önce de ifade ettiğim üzere oransal bazda mı, seyyanen mi veya ne kadar oransal, ne kadar seyyanen olacağına bağlıdır.”





“En düşük memur emeklisi aylığı 15 bin lirayı bulabilir”



Memur emeklilerin de memur maaşlarıyla aynı oranda zam alacağını altını çizen Karakaş, “Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacaktır. Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 900 lira civarındadır. Benim beklentim en düşük memur emeklisinin maaşının 15 bin geçmesi. Zira açlık sınırını göz önünde bulundurduğumuz zaman açlık sınırı zaten 10 bin liranın üzerinde. Bunun dışında asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi. Yine kamu işçilerine temmuz ayı zammıyla birlikte 25 bin lirayı aşan zamlar oldu. Bütün bu dengeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve en düşük memur emekli maaşının 22 bin lirayı da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emekli maaşının da 15 bin lirayı aşacağını öngörmekteyim” değerlendirmesinde bulundu.



“SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını gelecek zammın yüzde 30’un üzerinde olacağını söyleyebiliriz”

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının zamlarında ocak ve haziran aylarının 6 aylık enflasyon oranlarının baz alındığını hatırlatan Karakaş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şu anda beş aylık enflasyon yüzde 15,26 civarında. Haziran ayı enflasyonunun yarın açıklanması zaten beklenmektedir. Dolayısıyla altı aylık enflasyon netleştiği zaman buna eklenecek olan refah bayıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak olan zam ortaya çıkacaktır. Refah payının yüksek olacağını düşünmekteyiz. Zira asgari ücreti en son yüzde 34 oranında zam yapıldı. Yine kamu işçilerine baktığımız zaman taban aylık 15 bin lira üzerine yüzde 45’lik zam artı Temmuz’da yüzde 15’lik on beşlik zam oranını da göz önünde bulundurduğumuz zaman Yine geçmiş dönemlerde refah payının neredeyse enflasyon oranında, hatta aşar miktarda zam yapıldığı da görmekteyiz. Genel olarak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını yüzde 30’un üzerinde olacağını söyleyebiliriz.”

“En düşük emekli maaşının 10 bin lirayı aşmasını beklemekteyiz”



Mart ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu söyleyen Karakaş, bu rakamın daha da yukarı çıkacağını söyledi. Konu hakkında TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırından örnek veren Karakaş, “TÜRK-İŞ’in açıklamış olduğu açlık sınırını göz önünde bulundurduğumuz zaman Mayıs ayı itibariyle 10 bin 373 lira. Yine psikolojik beklenti var. 10 bin liranın üzerinde olması için başka bir verimiz de şudur. Haziran ayı itibariyle asgari ücretin netliği 8 bin 500 liraydı, en düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liraydı. Bu demek oluyor ki en düşük emekli maaşı asgari ücretin netinin yüzde 88,5’ine tekabül ediyordu. 1 Temmuz itibariyle yeni asgari ücret yürürlüğe girdi. Yeni asgari ücretin net olarak 11 bin 402 lira oldu. 11 bin 402 lira oranındaki net asgari ücrete yüzde 88,5 oranını uyguladığımız zaman yine en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı aşmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.