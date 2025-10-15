Cumhuriyet Gazetesi Logo
En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

15.10.2025 16:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi 2025 sonuçları açıklandı. Asya ülkeleri zirveyi bırakmazken, ABD pasaportu ilk kez ilk 10’un dışında kaldı. Bu tablo küresel hareketlilik ve diplomatik güç dengelerindeki değişimi gözler önüne seriyor. Peki en güçlü pasaport hangi ülkeye ait? Türkiye en güçlü pasaport listesinde kaçıncı sırada? İşte tüm ayrıntılar...

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi 2025 sonuçları, küresel hareketliliğin merkezinin Doğu’ya kaydığını ortaya koydu. Asya ülkeleri zirveyi bırakmazken, ABD tarihinde ilk kez ilk 10 ülke arasına giremedi.

ASYA ÜLKELERİ ZİRVEYİ KORUDU

ASYA ÜLKELERİ ZİRVEYİ KORUDU

Henley & Partners tarafından hazırlanan Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 listesine göre, en güçlü pasaport bu yıl da Singapur’a ait oldu. Singapur vatandaşları 193 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, Güney Kore 190 ve Japonya 189 ülkeye vizesiz erişimle onu takip etti. Bu tablo, Asya’nın diplomatik gücünün küresel ölçekte giderek arttığını gösteriyor.

ABD TARİHİNDE İLK KEZ İLK 10'DA YOK

ABD TARİHİNDE İLK KEZ İLK 10’DA YOK

ABD pasaportu, tarihinde ilk kez ilk 10 sıranın dışında kaldı. Daha önce 7’nci sırada yer alan ABD, bu yıl 12’nci sıraya gerileyerek Fransa, Hollanda, Belçika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Uzmanlara göre bu düşüş, “Batı’dan Doğu’ya güç kaymasının” açık bir göstergesi.

VİZE POLİTİKALARI SIRALAMAYI ETKİLEDİ

VİZE POLİTİKALARI SIRALAMAYI ETKİLEDİ

ABD’nin sıralamadaki gerilemesinde, son dönemde uygulanan vize düzenlemeleri etkili oldu. Brezilya, ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşları için vizesiz giriş hakkını kaldırırken; Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkeler ABD’yi vize muafiyetine dahil etmedi. Ayrıca Papua Yeni Gine, Myanmar, Somali ve Vietnam gibi ülkelerin aldığı kararlar da ABD pasaportunun gücünü zayıflattı.

TRUMP DÖNEMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ SÜRÜYOR

TRUMP DÖNEMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan sert göçmen politikaları da bu düşüşte önemli rol oynadı. Trump yönetimi, ABD’de geçerli vizesi bulunan 55 milyon kişiyi ‘olası ihlaller’ gerekçesiyle incelemeye almış ve Dışişleri Bakanlığı tüm vize sahiplerini sürekli denetime tabi tutmuştu. Bu politikalar, birçok turistin ABD’ye seyahat kararını gözden geçirmesine neden olmuştu.

"KÜRESEL GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR"

“KÜRESEL GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR”

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, CNN International’a yaptığı açıklamada, “ABD pasaportunun son on yıldaki zayıflaması sadece bir sıralama değişimi değil; küresel hareketlilik ve yumuşak güç dengelerinde köklü bir değişimin göstergesi” ifadelerini kullandı.

2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

2025’İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1- Singapur

1- Singapur

2- Güney Kore

2- Güney Kore

3- Japonya

3- Japonya

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre

5- Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda

5- Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç

7- Çekya, Avustralya, Malta, Polonya

7- Çekya, Avustralya, Malta, Polonya

8- Birleşik Krallık, Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri

8- Birleşik Krallık, Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri

9- Kanada

9- Kanada

10- Letonya, Lihtenştayn

10- Letonya, Lihtenştayn

11- İzlanda, Litvanya

11- İzlanda, Litvanya

12- ABD, Malezya

12- ABD, Malezya

Türkiye ise listenin 51. sırasında yer aldı.

Türkiye ise listenin 51. sırasında yer aldı.

İlgili Konular: #türkiye #Donald Trump #pasaport #dünyanın en güçlü pasaportları #en güçlü pasaportlar