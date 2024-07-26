En karamsar grup emekliler: Yurttaşlara enflasyon beklentisi soruldu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 19:52

Güncelleme: 26.07.2024 - 19:53

KONDA Araştırma şirketi, Koç Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin (TEBA) sonuçlarını yayımladı.

19-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu araştırma, Türkiye'nin 74 ilinde ve 1383 mahallede yaşayan 2716 kişi ile yapılan telefon görüşmeleri sonucunda elde edildi.

YURTTAŞ DÜŞÜŞ BEKLEMİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Temmuz 2024 itibarıyla yurttaşların yıllık enflasyon beklentisi %113 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %93, Temmuz 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde ise %100 olarak ölçüldü.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024 Haziran ayında enflasyon aylık bazda %1.64 artış gösterirken, yıllık enflasyon %71.60 seviyesine ulaştı. ENAG'ın hesaplamalarına göre ise yıllık enflasyon %113.08 oldu.

Araştırmayla ilgili yazılan raporda, yurttaşların yüksek enflasyonun devam edeceğini düşündüğü için ihtiyaçlarını şimdi karşılama yaklaşımında olduğu belirtildi:

“Ankette sorulan bir diğer soru ‘Buzdolabı, elektronik eşya gibi dayanıklı tüketim mallarını almak için şu an uygun bir zaman mıdır (yoksa bekleyip altı ay sonra satın almayı mı tercih edersiniz)?’ sorusudur. Bu soruya katılımcılarının %90’i evet yanıtını vermiştir. Soruya evet cevabı verenlerin ortalama 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi %99 olarak ölçülürken beklemeyi tercih edenlerin enflasyon beklentisi ise bundan yaklaşık 7 puan daha düşüktür."

EN KARAMSAR GRUP EMEKLİLER

Emeklilerin 1 yıl sonrası için enflasyon beklentisi diğer gruplara göre daha yüksek çıktı. Çalışma durumuna göre yapılan incelemede, emeklilerin 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi genel ortalamanın yaklaşık 13 puan üzerinde yer aldı.