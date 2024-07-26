İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması: 'Hiç almadığı kadar oy alabilir...'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:44

Güncelleme: 26.07.2024 - 13:09

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, anket sonuçlarına işaret ederek bugün seçim olsa CHP'nin hiç almadığı kadar oy alabileceğini belirtti.

Daşdemir, katıldığı TV100 yayınında son anket çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şu anda CHP'nin "bir rüzgarı" olduğunu ifade eden Daşdemir, bugün seçim olsa CHP'nin birinci parti olabileceğini ya da AKP ile başa baş sonuçlar alacağını ifade etti.

Daşdemir, CHP'nin hiç almadığı kadar oy alabileceğini söyledi.

Daşdemir'in açıklaması şöyle:

"Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir rüzgarı var. Birinci ya da başa baş. Bugün seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi hiç almadığı kadar oy alabilir anketlere göre. Ama en önemli sorun nedir diye sorduğumuzda yüzde 65 ile ekonomi birinci sırada. Kim çözer diye sorduğumuzda yüzde 22 ile AK Parti ve Erdoğan diyorlar birinci sırada. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 18 ile ikinci. Hiçbiri diyenlerin oranı yüzde 37,5. Yani önümüzdeki günler ben bu kadar yüksek."