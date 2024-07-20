CHP 31 Mart'ın ardından zirvedeki yerini korudu: İşte anket sonuçları...
Asal Araştırma'nın yaptığı ankete göre yerel seçimlerde Türkiye genelinde uzun yıllar sonra ilk defa birinci parti çıkan CHP, istikrarını korudu. AKP ise yerel seçim sonrası ikinci sırada durmayı sürdürüyor.
Yerel seçim sonrası birçok ankette olduğu gibi ASAL'ın anketinde de CHP zirvedeki yerini korudu.
Asal Araştırma'nın 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen anketinde, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP İSTİKRARINI KORUYOR
Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AKP 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.
Oyların partilere dağılımı şu şekilde;
* CHP: Yüzde 33.2
* AKP: Yüzde 31.5
* MHP: Yüzde 9.5
* DEM Parti: Yüzde 9.1
* İYİ Parti: Yüzde 4.7
* Yeniden Refah: Yüzde 4.3
* Zafer Partisi: Yüzde 3.5
* Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0
* Diğer: Yüzde 3.2
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