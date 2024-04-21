En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!

İş yaşamının taraflarını buluşturan Çalışma Meclisi, sendikaların “Her yıl olmalı” istemine karşın 2019’dan bu yana yapılmıyordu. İktidar, beş yılın ardından toplantıyı 1-2 Mayıs’ta düzenleme kararı aldı. “O gün alanlarda olacağız” diyen emekçiler, tarihin değiştirilmesini istedi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00
En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!
Abone Ol google-news

İktidar, çalışma yaşamının tüm taraflarının bir araya geldiği, ancak en son 2019 yılında toplanan Çalışma Meclisi’ni tam da işçinin bayramı olan 1 Mayıs’ta toplamaya hazırlanıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan kendilerine iletilen yazıda, Çalışma Meclisi’nin 1 Mayıs haftasında toplanacağının belirtildiğini söyledi. Toplantının 1-2 Mayıs’ta yapılacağını öğrendiklerini aktaran Görgün, “1-2 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’nda olacakmış. Biz Çalışma Meclisi’ni önemsiyoruz. Hükümet, işveren ve emek tarafının bir araya geldiği bir toplantı. Aslında her yıl yapılması gereken bir toplantı. Türkiye’de ise bu ara ara yapılıyor” dedi. Buna karşın belirlenen tarihin yanlış olduğuna dikkat çeken Görgün sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na biz de yazı gönderdik. Tarihin değiştirilmesini istedik. Tam 1 Mayıs’a denk getirilmesi doğru değil. Biz ve diğer sendikalar o gün alanlarda olacak. Sendika başkanları böyle bir günde Çalışma Meclisi’ne katılamazlar. Bu şekilde katılım uzman düzeyinde olabilir. Ayrıca gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için de tarih değişmeli.” 

SEKRETERYA YANLIŞ

Ayrıca Çalışma Meclisi’nin işleyişe ilişkin itirazları da olduğunu ifade eden Görgün, şu vurguyu yaptı: “Bir kere Çalışma Meclisi’nin sekreteryasının bütün tarafların katılımı ile ortak olması lazım. Şu anda ise bakanlık bildiriyor, ‘Gündeme ilişkin öneriniz nedir’ diye soruyor. Oysa Çalışma Meclisi öncesinde hazırlıkların yapılması, bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gündem de ortaklaşa belirlenmeli. Bunun dışında Çalışma Meclisi toplantısının sonunda deklarasyon yayınlanması lazım. Sonuç metni olması lazım. İş kazaları, asgari ücret, emekli aylıkları gündem olmalı.

ASGARİ VE EMEKLİ İÇİN EYLEM ATAĞI

Temmuzda asgari ücrette artış olmayacağını açıklayan iktidar, emekli aylıklarında da mevzuatta öngörülenin dışında ek artışa sıcak bakmıyor. İşçi konfederasyonları ise temmuzda asgari ücretin güncellenmesi, emekli aylıklarına mevzuatta öngörülenin dışında ek zam yapılması için mayıs ve haziran aylarında yoğun girişimlerde bulunacak. Asgari ücretin milyonlarca çalışanın meselesi olduğunu vurgulayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: 

ENFLASYON VURGUSU

”Asgari ücretle ne bugün ne ekim ayında kimse geçinemez. Emekli aylıklarının durumu da ortada. Açlık sınırı 17 bin liraya, yoksulluk sınırı 57 bin liraya dayandı. Bütün ücretlerin artırılması için ciddi bir eylem planı içerisinde olacağız. Hükümetle, bakanlıkla görüşeceğiz. Enflasyonla gerçek anlamla mücadelenin aslında başka türlü mümkün olduğunu anlatmaya çalışacağız. Ücretleri baskılayarak, talepleri kısarak, işsizliği artırarak enflasyonla mücadele zaten verilemez.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!

AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'

Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı

İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu