En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

İktidar, çalışma yaşamının tüm taraflarının bir araya geldiği, ancak en son 2019 yılında toplanan Çalışma Meclisi’ni tam da işçinin bayramı olan 1 Mayıs’ta toplamaya hazırlanıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan kendilerine iletilen yazıda, Çalışma Meclisi’nin 1 Mayıs haftasında toplanacağının belirtildiğini söyledi. Toplantının 1-2 Mayıs’ta yapılacağını öğrendiklerini aktaran Görgün, “1-2 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’nda olacakmış. Biz Çalışma Meclisi’ni önemsiyoruz. Hükümet, işveren ve emek tarafının bir araya geldiği bir toplantı. Aslında her yıl yapılması gereken bir toplantı. Türkiye’de ise bu ara ara yapılıyor” dedi. Buna karşın belirlenen tarihin yanlış olduğuna dikkat çeken Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na biz de yazı gönderdik. Tarihin değiştirilmesini istedik. Tam 1 Mayıs’a denk getirilmesi doğru değil. Biz ve diğer sendikalar o gün alanlarda olacak. Sendika başkanları böyle bir günde Çalışma Meclisi’ne katılamazlar. Bu şekilde katılım uzman düzeyinde olabilir. Ayrıca gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için de tarih değişmeli.”

SEKRETERYA YANLIŞ

Ayrıca Çalışma Meclisi’nin işleyişe ilişkin itirazları da olduğunu ifade eden Görgün, şu vurguyu yaptı: “Bir kere Çalışma Meclisi’nin sekreteryasının bütün tarafların katılımı ile ortak olması lazım. Şu anda ise bakanlık bildiriyor, ‘Gündeme ilişkin öneriniz nedir’ diye soruyor. Oysa Çalışma Meclisi öncesinde hazırlıkların yapılması, bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gündem de ortaklaşa belirlenmeli. Bunun dışında Çalışma Meclisi toplantısının sonunda deklarasyon yayınlanması lazım. Sonuç metni olması lazım. İş kazaları, asgari ücret, emekli aylıkları gündem olmalı.

ASGARİ VE EMEKLİ İÇİN EYLEM ATAĞI

Temmuzda asgari ücrette artış olmayacağını açıklayan iktidar, emekli aylıklarında da mevzuatta öngörülenin dışında ek artışa sıcak bakmıyor. İşçi konfederasyonları ise temmuzda asgari ücretin güncellenmesi, emekli aylıklarına mevzuatta öngörülenin dışında ek zam yapılması için mayıs ve haziran aylarında yoğun girişimlerde bulunacak. Asgari ücretin milyonlarca çalışanın meselesi olduğunu vurgulayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

ENFLASYON VURGUSU

”Asgari ücretle ne bugün ne ekim ayında kimse geçinemez. Emekli aylıklarının durumu da ortada. Açlık sınırı 17 bin liraya, yoksulluk sınırı 57 bin liraya dayandı. Bütün ücretlerin artırılması için ciddi bir eylem planı içerisinde olacağız. Hükümetle, bakanlıkla görüşeceğiz. Enflasyonla gerçek anlamla mücadelenin aslında başka türlü mümkün olduğunu anlatmaya çalışacağız. Ücretleri baskılayarak, talepleri kısarak, işsizliği artırarak enflasyonla mücadele zaten verilemez.”