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ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
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ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!

3.07.2025 09:22:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!

Bağımsız araştırma grubu ENAG, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu. ENAG’ın hesaplamaları, resmi verilerle kıyaslanmaya devam ediyor.

ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,05 oranında arttı.

ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti.
ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3,66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşmişti.
ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.
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