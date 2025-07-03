Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,05 oranında arttı.
ENAG açıkladı: Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
3.07.2025 09:22:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bağımsız araştırma grubu ENAG, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu. ENAG’ın hesaplamaları, resmi verilerle kıyaslanmaya devam ediyor.
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