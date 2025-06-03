ENAG açıkladı: Mayıs ayı enflasyonu belli oldu!

Bağımsız enflasyon ölçüm grubu ENAG’a göre mayıs ayında tüketici fiyatları yükselmeye devam etti. Grubun hesaplamalarına göre aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 mayıs ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,66 oranında arttı.

E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.46 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 73.88 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

İSTANBUL’DA FİYATLAR YÜKSELİŞTE

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 mayıs dönemine ilişkin İstanbul enflasyonunu yayımladı. Verilere göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,83 arttı.