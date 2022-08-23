Endonezya'dan sürpriz faiz artışı

Endonezya para birimindeki zayıflama ve enflasyonla mücadele etmek için beklenmeyen bir faiz artışına imza attı.

Reuters
23 Ağustos 2022 Salı, 11:28
Endonezya'dan sürpriz faiz artışı
Abone Ol google-news

Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 3.50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.

Son kararla birlikte banka Ocak 2021'den bu yana ilk kez bir faiz artışı hamlesinde bulunmuş oldu.

Endonezya'da enflasyon yükseliş ivmesi ağustos ayında da devam etmişti. Son veriler ülkede enflasyonun yüzde 4,94 ile 7 yılın zirvesine çıktığını göstermişti.


endonezya faiz faiz artışı politika faizi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler