Endonezya'dan sürpriz faiz artışı
Endonezya para birimindeki zayıflama ve enflasyonla mücadele etmek için beklenmeyen bir faiz artışına imza attı.
Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 3.50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.
Son kararla birlikte banka Ocak 2021'den bu yana ilk kez bir faiz artışı hamlesinde bulunmuş oldu.
Endonezya'da enflasyon yükseliş ivmesi ağustos ayında da devam etmişti. Son veriler ülkede enflasyonun yüzde 4,94 ile 7 yılın zirvesine çıktığını göstermişti.
Video Haberler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti