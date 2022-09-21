Enerji devi Uniper kamulaştırıldı

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i kamulaştırdı.

AA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 14:51
Enerji devi Uniper kamulaştırıldı
Abone Ol google-news

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman hükümetinin enerji şiketi Uniper'e 8 milyar avro sermaye aktarılacağı belirtilerek, hükümetin Fortum'un Uniper'deki yüzde 77,9'luk hisse payının hisse başına 1,70 avro karşılığında alacağı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sermaye artırımının ve hisse alımının tamamlanmasının ardından hükümetin Uniper'in yaklaşık yüzde 99'una sahip olacağı belirtilerek, böylece hane halkı ve şirketler için enerji arzının güvence altına alınacağı vurgulandı.

RUS GAZI ZORA SOKTU

Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper, Rusya’dan yeterli miktarda tedarik sağlayamayınca piyasalardan daha yüksek fiyatlardan aldığı gazı müşterilerine, kriz öncesi yapılan anlaşmalar kapsamında, çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalmış bu nedenle mali açıdan zor bir duruma düşmüştü.


enerji Rus gazı Enerji krizi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler