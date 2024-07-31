Enerji ithalatının faturası belli oldu

Yayınlanma: 31.07.2024 - 12:12

Güncelleme: 31.07.2024 - 12:12

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziran ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon 320 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 548 milyon 619 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Haziran 2023'te bu rakam 4 milyar 329 milyon 189 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 841 bin 675 tona düştü.