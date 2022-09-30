Enerji krizi gübre üretimini vurdu
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının hızla yükselmesi sebebiyle gübre üretim tesislerinin büyük kısmı faaliyetlerini durdurma kararı alırken, bu durumun gübre kıtlığına yol açabileceği düşünülüyor.
Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası hızla artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarının ortaya çıkardığı enerji kriziyle mücadele ediyor.
Avrupa gaz piyasasında referans fiyatların belirlendiği TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatları ağustosta megavatsaat başına 348 avroya kadar çıkarak rekor kırdı. Bu piyasada gaz fiyatları geçen yıl ortalama 39 avro, 2 yıl öncesinde ise 15 avro seviyesindeydi.
Kriz öncesi döneme göre 20 kattan fazla artan gaz fiyatları, Avrupa'da özellikle yoğun enerji tüketen sektörleri derinden etkiledi. Gübre endüstrisi de bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.
Gübre üretimindeki temel girdiler arasında yer alan doğalgazın maliyetindeki hızlı artış, son dönemde Avrupa'da çok sayıda gübre fabrikasını üretimi azaltmaya ya da askıya almaya sevk etti.
Avrupa'daki gübre üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli birlik Fertilizers Europe, sektörde özellikle ağustos ayından bu yana eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığını açıkladı.
Birlik, gübre üretiminde aktif ana ham madde ve katkı maddesi olan amonyakta üretimin durma noktasına geldiğini belirterek acil tedbir alınmasını istedi. Yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle Avrupa'daki gübre üretim kapasitesi yüzde 70 düşüş gösterdi.
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