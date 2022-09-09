Enerji krizi için '2025' tahmini

09 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Avrupalı liderler Rusya’nın doğalgaz akışını kesmesinin ardından yaklaşan kış ayları için çözüm arayışına girerken, enerj sektörü yetkilileri Avrupa’nın doğalgaz arz sıkıntılarının en azından 2025 yılına kadar devam edeceği konusunda uyarıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Alman enerji devi Uniper SE COO’su Niek Den Hollander, “Avrupa’nın önümüzdeki kış daha büyük bir sorunu olabilir. Bölge ülkeleri önümüzdeki yaz depolama alanlarını bu yılki kadar doldurmayı başaramayabilirler” dedi.

Citigroup Inc. Emtia Araştırmaları Küresel Direktörü Ed Morse da “Ancak 2025 ile 2027 arasında bir yerde Avrupa’da fiyatların 2021’in başındaki seviyelerine döndüğünü göreceğiz. Sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme kapasitesi bir gecede oluşmuyor” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği enerji bakanları tam da bu konuları ele almak üzere bugün Brüksel’de olağanüstü toplanacak.