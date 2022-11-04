Enerji krizi o ülkeyi vurdu: Faturalar yüzde 95 arttı
Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak bir ailenin yıllık ortalama enerji faturası geçen yıla göre yüzde 95 artarak yaklaşık 6 bin avroya ulaştı.
Belçika federal enerji düzenleyici kurumu CREG, ekim ayında ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı.
Buna göre, Belçika'da geçen yılın ekim ayında sözleşme yapan bir ailenin yıllık toplam enerji faturası ortalaması 3 bin 67 avro seviyesinde bulunuyordu. Bu yılın ekim ayında ise yeni sözleşme yapan bir ailenin yıllık enerji faturası yüzde 95,3 artarak 5 bin 989 avroya çıktı. Böylece son bir yılda enerji faturaları 2 bin 922 avro artış gösteri.
Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık doğal gaz faturası 3 bin 564 avro, elektrik faturası da 2 bin 425 avroyu buldu.
Ekimde bir önceki aya kıyasla gaz faturası yüzde 20, elektrik faturası da yüzde 14 artış gösterdi.
Belçika'da hanelerin doğal gaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor. Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise belirlenen fark tahsil ediliyor.
ENFLASYON SON 47 YILIN ZİRVESİNDE
Belçika İstatistik Kurumunun 28 Ekim'de yayımladığı verilere göre, ülkede ekimde 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı ise yüzde 84,7 arttı.
Ülkede enflasyon, yüzde 12,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
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