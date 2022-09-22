Enerji krizine 500 milyar Euro
Avrupa ülkelerinin, enerji krizi için şimdiye kadar yaklaşık 500 milyar avro kaynak tahsis ettiği hesaplandı.
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.
Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.
Enerji alanında alınan tedbirler için İngiltere toplam 178,6 milyar Euro, Almanya 100,2 milyar Euro, İtalya 59,2 milyar Euro, Fransa 53,6 milyar Euro, İspanya 35,5 milyar Euro, Polonya 10,6 milyar Euro, Avusturya 8,9 milyar Euro, Romanya 6,9 milyar Euro, Yunanistan ve Danimarka 6,8 milyar Euro, Hollanda 6,2 milyar Euro, Belçika 4,1 milyar Euro, Çekya 2,9 milyar Euro, Hırvatistan 2,4 milyar Euro, Bulgaristan 1,8 milyar Euro, İsveç 1,6 milyar Euro, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya 1,1 milyar Euro, Slovakya 1 milyar Euro, İrlanda 700 milyon Euro, Finlandiya 500 milyon Euro, Slovenya 400 milyon Euro, Malta ve Estonya da 200 milyon Euro kaynak ayırdı.
Böylece, söz konusu Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492,4 milyar Euroluk kaynak taahhüt etti.
Video Haberler
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!