Enerji krizine 500 milyar Euro

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.

Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.

Enerji alanında alınan tedbirler için İngiltere toplam 178,6 milyar Euro, Almanya 100,2 milyar Euro, İtalya 59,2 milyar Euro, Fransa 53,6 milyar Euro, İspanya 35,5 milyar Euro, Polonya 10,6 milyar Euro, Avusturya 8,9 milyar Euro, Romanya 6,9 milyar Euro, Yunanistan ve Danimarka 6,8 milyar Euro, Hollanda 6,2 milyar Euro, Belçika 4,1 milyar Euro, Çekya 2,9 milyar Euro, Hırvatistan 2,4 milyar Euro, Bulgaristan 1,8 milyar Euro, İsveç 1,6 milyar Euro, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya 1,1 milyar Euro, Slovakya 1 milyar Euro, İrlanda 700 milyon Euro, Finlandiya 500 milyon Euro, Slovenya 400 milyon Euro, Malta ve Estonya da 200 milyon Euro kaynak ayırdı.

Böylece, söz konusu Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492,4 milyar Euroluk kaynak taahhüt etti.