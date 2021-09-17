Enerji uzmanı Aktürk: gaz ithalat faturasının önümüzdeki 3-4 ayda yüzde 30-35 artacak

17 Eylül 2021 Cuma, 11:01

Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatının yüksek oranda artması nedeniyle Türkiye’nin ithalat faturasının da kabaracağını belirtti.

Aktürk'ün Enejigünlüğü’nde yayımlanan yazısında, “Uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatları rekorlar kırıyor. Hem Avrupa’da, hem de Uzakdoğu’da böyle. Avrupa’daki enerji ticaret merkezlerinde tarihi rekorlar görülüyor. Şu anda ulaşılan doğal gaz fiyatları rasyonel mantıkla, arz talep dengesi ile açıklanabilecek bir seviye değil. Yani fiyatlar üzerinde spekülatif ve manipülatif etkiler söz konusu. Özellikle Kuzey Akım 2 projesinin AB’de karar arifesinde Rus trader’ların da spekülatif manipülatif hareketlerinin etkisinin olabileceğini düşünüyorum” ifadeleri yer aldı.

Enerji fiyatlarında yaşanan artışların, Türkiye’ye de büyük etkilerinin olduğunu belirten Ali Arif Aktürk, "Doğal gaz ithalatının yıllık 36 milyar metreküplük kısmı uzun vadeli kontratlarla yapılıyor. Bunlar da petrol ürünlerine endeksli kontratlar. Buradaki fiyatlar, her üç ayda bir geçmiş altı aylık petrol ürünleri fiyatlarını da içeren formüllerle güncelleniyor. Yani petroldeki artış altı ay geriden Türkiye’nin ithal ettiği gazın üçte ikilik kısmının fiyatlarına yansıyor" dedi.

"YÜKSELİŞ KESİN"

Türkiye’nin gaz alım fiyatlarında yükselişin kesin olduğunu ifade eden Aktürk, şunları söyledi: