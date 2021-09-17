Enerji uzmanı Aktürk: gaz ithalat faturasının önümüzdeki 3-4 ayda yüzde 30-35 artacak
Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, kaleme aldığı yazıda Türkiye’nin gaz ithalat faturasının önümüzdeki 3-4 ayda yüzde 30-35 artacağını öne sürdü.
Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatının yüksek oranda artması nedeniyle Türkiye’nin ithalat faturasının da kabaracağını belirtti.
Aktürk'ün Enejigünlüğü’nde yayımlanan yazısında, “Uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatları rekorlar kırıyor. Hem Avrupa’da, hem de Uzakdoğu’da böyle. Avrupa’daki enerji ticaret merkezlerinde tarihi rekorlar görülüyor. Şu anda ulaşılan doğal gaz fiyatları rasyonel mantıkla, arz talep dengesi ile açıklanabilecek bir seviye değil. Yani fiyatlar üzerinde spekülatif ve manipülatif etkiler söz konusu. Özellikle Kuzey Akım 2 projesinin AB’de karar arifesinde Rus trader’ların da spekülatif manipülatif hareketlerinin etkisinin olabileceğini düşünüyorum” ifadeleri yer aldı.
Enerji fiyatlarında yaşanan artışların, Türkiye’ye de büyük etkilerinin olduğunu belirten Ali Arif Aktürk, "Doğal gaz ithalatının yıllık 36 milyar metreküplük kısmı uzun vadeli kontratlarla yapılıyor. Bunlar da petrol ürünlerine endeksli kontratlar. Buradaki fiyatlar, her üç ayda bir geçmiş altı aylık petrol ürünleri fiyatlarını da içeren formüllerle güncelleniyor. Yani petroldeki artış altı ay geriden Türkiye’nin ithal ettiği gazın üçte ikilik kısmının fiyatlarına yansıyor" dedi.
"YÜKSELİŞ KESİN"
Türkiye’nin gaz alım fiyatlarında yükselişin kesin olduğunu ifade eden Aktürk, şunları söyledi:
"Türkiye’nin yürürlükteki doğal gaz kontratlarındaki fiyatların önümüzdeki ilk hesaplama dönemi 1 Ekim, sonraki 1 Ocak 2022’de. Bu yüzden Türkiye’nin gaz alım fiyatlarında yükseliş yaşanacağı kesin. Bu arada özellikle konutlardan gelen kış aylarındaki ilave gaz talebi, hep spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılanıyor. Geçtiğimiz yıllarda spot LNG fiyatları çok düşüktü. Bu sayede Türkiye ilave gaz talebini rahat bir şekilde karşıladı. Ama başta Avrupa piyasaları olmak üzere dünyadaki LNG fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi, LNG’deki fiyat yapısını da etkileyecek. Bu nedenle kış döneminde LNG fiyatlarında da artış kaçınılmaz.
Benim tahminin, yakın gelecekte Türkiye’nin gaz ithalatı faturasının ciddi şekilde artacağı yönünde. Gelecek üç dört ayda Türkiye’nin toplam gaz faturasında, nasıl bir kış mevsimi yaşanacağına ve Avrupa’daki mevcut yüksek fiyatların devamına bağlı olarak yüzde 30-35’lik bir artış bekliyorum. Ancak bunun iç piyasaya nasıl yansıtılacağı henüz belli değil. Bunu zamanla göreceğiz.”
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