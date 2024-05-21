Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait Manisa'daki "Kestanederesi RES TM-Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Ayrıca, Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de 8 farklı enerji nakil hattının yapımı amacıyla belirtilen güzergahlara isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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