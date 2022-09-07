Enerjide tavan fiyat planına Rusya'dan sert çıkış
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji ihracatına fiyat tavanı getirilmesi halinde Rusya'nın doğalgaz ve petrol arzını durduracağını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) devletlerinin enerji bakanları, 9 Eylül'deki toplantıda tırmanan enerji fiyatlarını dizginlemek için Rus doğalgaz ithalatında tavan fiyat uygulanmasına geçilmesini görüşmeyi planlıyorlar.
Vladivostok'taki bir ekonomi forumunda konuşan Putin, Avrupa'nın Rus doğalgazına fiyat tavanı getirme çağrısını "aptalca" olarak niteledi ve böyle bir fiyat tavanının getirilmesi halinde Rusya'nın arz kontratlarını sonlandıracağını belirtti.
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