Enerjide tavan fiyat planına Rusya'dan sert çıkış

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:30

Avrupa Birliği (AB) devletlerinin enerji bakanları, 9 Eylül'deki toplantıda tırmanan enerji fiyatlarını dizginlemek için Rus doğalgaz ithalatında tavan fiyat uygulanmasına geçilmesini görüşmeyi planlıyorlar.

Vladivostok'taki bir ekonomi forumunda konuşan Putin, Avrupa'nın Rus doğalgazına fiyat tavanı getirme çağrısını "aptalca" olarak niteledi ve böyle bir fiyat tavanının getirilmesi halinde Rusya'nın arz kontratlarını sonlandıracağını belirtti.