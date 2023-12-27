Enerjide zamlı tarifeler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında uygulanacak idari para cezalarında artışa gidildi.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:35
Enerjide zamlı tarifeler belli oldu
Abone Ol google-news

Gelecek yıla yönelik doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.


enerji piyasası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu enerji

İlgili Haberler

Enerjide para cezaları artırıldı

Enerjide para cezaları artırıldı
Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımlandı: Enflasyonda enerji vurgusu!

Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımlandı: Enflasyonda enerji vurgusu!
Enerji ithalatı faturası ekimde azaldı

Enerji ithalatı faturası ekimde azaldı

En Çok Okunan Haberler