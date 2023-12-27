Enerjide zamlı tarifeler belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında uygulanacak idari para cezalarında artışa gidildi.
Gelecek yıla yönelik doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.
Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
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