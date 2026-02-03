Enflasyon asgari ücretli ve emekliyi vurdu: Yapılan zam cebe girmeden eridi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak hesaplanırken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde belirlendi.

ASGARİ ÜCRET DAHA DA ERİDİ

23 Aralık 2025 tarihinde yapılan üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıklamıştı.

TÜİK, 2024 yıl sonunda enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklamış ancak asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son açıklanan enflasyon verisinde ise kurum, oluşan kasım ayı enflasyonunu yüzde 31,07 olarak paylaşmıştı. Ancak 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti.

TÜRK-İŞ'in Kasım 2025 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 29 bin 828 TL olarak açıklanmıştı. Böylece yapılan yeni zamma rağmen asgari ücret, açlık sınırının 1 bin 753 TL altında kalmıştı.

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerinin ardından zaten açlık sınırının altında olan asgari ücret, yılın ilk ayında 1 bin 358 lira 83 kuruş reel değer kaybı yaşadı.

MAAŞ FARKI HESAPLARA YATMADAN ERİDİ

En düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranına göre artırılmasıyla 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükseltilmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi resmileşti. 2025 yılında 16 bin 881 TL olarak uygulanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri taban aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4 ŞUBAT'TA MAAŞ FARKLARI YATIRILACAK

Düzenlemenin ardından maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak edilirken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) beklenen açıklama geldi. Buna göre emeklilerin oluşan maaş farkının 4 Şubat’ta hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyonu karşısında ise en düşük emekli maaşları daha hesaplara yatırılmadan reel alım gücü olarak 19 bin 32 TL seviyesine düştü.