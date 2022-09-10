Enflasyon gelecek yıl da yüksek kalacak
Avrupa Merkez Bankası üyesi Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek sene de yüksek olacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalacağını, ancak 2024'te yüzde 2 civarına geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Foreks'in haberine göre BFM'ye konuşan Villeroy, cari yüksek enflasyonun yarısının enerji veya tarımsal ürün fiyatları ile ilişkisi olmadığını da savundu.
Konuşmasında Fransız bankalarının yeterli sermaye rezervi tutmalarının önemli olduğunu da ifade eden Villeroy, Fransa'da mortgage faiz oranlarının olumlu olmaya devam ettiğini de anlattı.
Villeroy, Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3'ün üzerinde büyümesinin beklendiğini belirtirken, gelecek yıl için büyümede ciddi bir yavaşlama olacağını öngördüklerini vurguladı.
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