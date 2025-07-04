Enflasyon gelirleri tırpanlarken, yılın ikinci yarısı için verilen artış oranları tepki çekti: ‘Rakamlar yalan, sefalet gerçek’

Enflasyon, emekçi ve emeklilerin gelirlerini tırpanladı. Yılın ikinci yarısı için verilecek olan maaş, ücret ve aylık zamları ise “devede kulak” kaldı. Memur ve memur emeklisi, 6 aylık enflasyon oranında bile zam alamadı. Emekli aylıkları ise artışın ardından bile yine açlık sınırının altında kalmaya devam etti. Birleşik Kamu-İş ile KESK, TÜİK’in önünde tepkisini dile getirdi. DİSK, Çalışma Bakanlığı’nın önünde kamu sözleşmesinin bir an önce imzalanmasını talep etti.

TÜİK’in dün enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte memur, işçi ve emeklilerin alacakları zam oranları da netleşti. 6 aylık enflasyon yüzde 16.67 oldu. Milyonlarca memur ile memur emeklisinin zam oranı ise yine 6 aylık enflasyonun altında kaldı. Memur ve memur emeklisinin zam oranı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 15.57 oldu. Bunun yaklaşık yüzde 10.06’sı enflasyon farkından oluşuyor. Enflasyon farkı aslında zam değil maaş ve aylıklardaki 6 aylık kaybı ortaya koyuyor. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları yılın ilk yarısında enflasyon karşısında yüzde 10.67 oranında eridi. Memur ve memur emeklisi bu yılın ikinci yarısı için ise sadece yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Artışın ardından en düşük memur maaşı ek ödemeler hariç (15/1 hizmetli-sendika üyesi-bekar) 47 bin 522 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 617 lira oldu. Emekli memur aylığı artışın ardından yine açlık sınırının altında kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında yani yüzde 16.67 oranında zam aldı. Buna göre 2008 öncesi sigorta girişi olan en düşük işçi emekli aylığı 19 bin 147 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise çok daha düşük.

Açıklanan verilerle birlikte en düşük emekli aylığından 2 bin 412 lira, asgari ücrette de 3 bin 685 lira erime meydana geldi.

EMEKÇİLER ALANLARDA

Emekçiler, açıklanan verileri TÜİK önünde protesto etti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK önünde protesto gösterisi düzenledi. Açıklama sırasında “TÜİK’e göre zenginim, cüzdanıma göre fakir”, “hayat pahalı TÜİK ucuz gösterir” pankartları taşınırken, “Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek”, “milyonlar aç, milyonlar işsiz, işte sizin düzeniniz” sloganları atıldı. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “TÜİK, matematik dehalarının bile akıl sır erdiremeyeceği bir hesaplama yöntemine sahip” dedi.

‘BU YALANCILIKTIR’

Verilere tepki gösteren Yıldırım, “Bu yalancılıktır. Bu manipülasyondur” diye konuştu. Yıldırım, TÜİK’in “Saray kaç çıkmasını istiyorsa, ona göre sonuç yazmaya devam ettiğini” belirterek, “Hayali bir enflasyon oranı belirlemiş ve kamu emekçisinin masada hakkının yenmesine zemin hazırlamıştır” dedi. Yıldırım, kamu emekçisinin hakkının yenmesine geçit vermeyeceklerini vurguladı.

KESK’TEN PROTESTO

KESK de TÜİK önünde protesto gösterisi düzenledi. KESK üyeleri, “Rakamlar yalan sefalet gerçek” pankartı taşırken, “TÜİK verileri gerçek değildir; TÜİK elini cebimizden çek; gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağız demek için buradayız. TÜİK bugün hepimizin patronu haline gelmiştir. İktidar hangi rakamı istiyorsa TÜİK hepimizin önüne o rakamı koyuyor” dedi. TÜİK’in açıkladığı verilere işaret eden Koçak, “Yıllardır oynanan Ali Cengiz oyunlarının, enflasyon sepeti oyunlarının son perdesi az önce sergilendi” diye konuştu. Koçak, emekçilerin, emeklilerin 14 yıl boyunca sadece adı toplu sözleşme olan ama gerçek toplu pazarlıkla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan “garabet bir sistemle” oyalandığını vurguladı.

‘SÜS BİBERİ’

Koçak, “Bu garabet sistemde tüm yetkiyi iktidara ve iktidarın gölgesi olan Hakem Kurulu’na verdiler. Kraldan çok kralcı yandaş konfederasyon yöneticilerini ise iktidarın, hakemin dediğini onaylayan süs biberi olarak masaya oturttular” dedi.

DİSK: TÜİK VERİLERİNDE YOK

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’nın kamu sözleşmesi için İstanbul’dan başlattığı yürüyüş de Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde sona erdi. Bakanlık önünde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hükümetin kamu işçilerine önerdiği zam oranlarına tepki göstererek, “86 milyon adına bu hizmeti sunan sosyal hizmet işçilerine ve bütün kamu işçilerine reva görülen bu sefalet dayatmasını asla ama asla kabul etmiyoruz” dedi. DİSK üyeleri daha sonra TÜİK önünde açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Oranlar halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Pazarda, mutfakta, markette yaşanan gerçeklik TÜİK’in verilerinde yok. DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, özellikle emekliler, düşük gelir grupları ve asgari ücretliler enflasyonu çok daha fazla hissediyor” dedi. Çerkezoğlu, hükümetin ekonomi politikasının çöktüğünü belirtirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da acilen toplanmasını istedi. Çerkezoğlu, “Asgari ücrete yılın ikinci yarısı için artış yapılmalı, tüm ücretler aynı oranda yükseltilmelidir. Emekli aylıkları en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır” dedi.

HAK-İŞ’TEN DE EYLEM

Hak-İş de hükümetin kamu sözleşmesinde verdiği teklifi protesto etmek için genel merkez binalarından, Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taleplerinin kabul edilmemesi halinde bütün iş yerlerini ayağa kaldıracaklarını söyledi. Bakanlık önünde işçilere seslenen Arslan, “Sendikalarımız gereken yerlerde grev kararlarını almalı, eylem yapacak sendikalarımız hazırlık yapmalı, grev yasağı olan yerlerde grevdeymiş gibi eylem yapmaya hazır olmalısınız” dedi.

RANDEVU VERMEDİ

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 10 gün önce randevu talep ettiklerini belirterek, “Sayın bakanımızın programları uygun değilmiş, bizimle görüşmek için taleplerimizi kabul etmediler” diye konuştu. Arslan, Türkiye’nin büyüdüğüne işaret ederek, “Türkiye büyüyor elhamdülillah, her şey güzel ama bizim payımız nerede? Biz niye fakirleşiyoruz, niye yoksullaşıyoruz?” diye sordu.

EN DÜŞÜK 16 BİN 881 LİRA

İktidar, yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli aylığını da işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında olduğu gibi yüzde 16.67 oranında artırma kararı aldı. Bunun için Meclis’teki “torba teklifin” içerisine madde ekleniyor. Teklif TBMM’de kabul edildikten sonra en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkacak. Yaklaşık 4 milyon emekli yine asgari ücretin de açlık sınırının da çok altında aylık almaya devam edecek. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, artışın Hazine’ye maliyetinin 6 ay için toplam 40 milyar 870 milyon TL olduğunu söyledi.