'Enflasyon kontrol altına alınırken durgunluk yaşanabilir'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonu kontrol altına almanın bir yolu olduğunu, ancak bu süreçte ABD ekonomisinde bir durgunluk yaşanabileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00
'Enflasyon kontrol altına alınırken durgunluk yaşanabilir'
Abone Ol google-news

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Virginia'daki Shenandoah Valley Partnership'e yaptığı konuşmada, yüksek enflasyon ve resesyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Barkin yaptığı konuşmada, "Enflasyonu kontrol altına almanın bir yolu var, ancak bu süreçte bir durgunluk yaşanabilir” dedi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma taahhüdünde bulunduğunu söyleyen Barkin, bankanın enflasyon oranını yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlı olduğunu ancak enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesinin olası olmadığını belirtti.


fed enflasyon ABD Richmond Fed

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler