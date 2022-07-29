Fed/Bostic: ABD ekonomisi resesyonda değil

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:46

Katıldığı bir radyo programında ülkenin resesyonda olduğunu düşünmediğini fakat birçok insanın mevcut ekonomik durumdan zarar gördüğünün açık olduğunu söyleyen Bostic, “Bu yüzden enflasyonun yüksek seviyelerine odaklanmalı ve ekonomiyi daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Atlanta Fed Başkanı Çarşamba günü Fed’in enflasyonu düşürmek için faizleri ikinci kez 75 baz puan artırmasından sonra konuşan ilk Fed yetkilisi oldu.

“Faiz kararları bağlamında daha fazla şey yapılması gerektiğine ikna oldum. Ancak bunun ne kadar ve hangi yol haritasıyla yapılacağı ekonominin önümüzdeki haftalar ve aylarda nasıl gelişeceğine bağlı olacak” diyen Bostic, “Bir sonraki toplantıda önceki iki aylık dönemde birçok veri elimize geçecek ve bu verileri bize doğru eylem planının ne olacağına dair iyi bir yön tayini yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ARTIŞLARININ SÜRMESİ BEKLENMELİ

Bloomberg HT'nin haberine göre, Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada faiz artışlarının sürmesinin beklenmesi gerektiğini olağanüstü büyüklükte yeni bir artışın uygun olabileceğini ancak bu artışların gelecekte bir dönemde yavaşlayacağını söylemişti. Fed’in bir sonraki toplantısı 20-21 Eylül’de yapılacak.

Bununla birlikte Powell ABD ekonomisinde resesyon yaşandığı iddialarını da reddederek istihdam piyasasındaki artışa ve Haziran’da yüzde 3,6 olarak gerçekleşen düşük işsizlik oranlarına dikkat çekti.

“Beni cesaretlendiren faktörlerden birisi istihdam piyasasının ne kadar güçlü olduğuydu ki bu da ekonomide çok fazla momentum olduğuna işaret ediyor” diyen Bostic, “Ekibim ve ben bunu sahada görüyoruz. Dışarıda ciddi bir talep var” dedi.

Amerikalıların resesyonla ilgili endişelerinin insanların ekonomik kararlarında değişikliğe gidip gitmediğini izleyeceklerini söyleyen Bostic şu anda böyle bir şey gözlemlemediklerini kaydetti.

Perşembe günü gelen veriler ülkede yıllık bazda ikinci çeyrekte de daralma yaşandığını göstermiş ve ekonomistler tarafından teknik resesyon olarak tanımlanmıştı.