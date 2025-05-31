Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin enflayon beklentisi belli oldu. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Mayıs 2025 enflasyon beklentisi ne?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi bu ay da merakla beklenen enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Mayıs ayına ait enflasyon oranlarının duyurulacağı tarih netleşmiş durumda.

TÜİK mayıs ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomi çevrelerinin ve vatandaşların gözleri mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. AA Finans tarafından düzenlenen ve 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi, piyasaların merakla beklediği verileri içeriyor.

Anket sonuçlarına göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin ortalama yüzde 2,10 oranında artması bekleniyor. Artış öngörüsü en düşük yüzde 1,80 ve en yüksek yüzde 2,75 aralığında değişiyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, nisan ayında yüzde 37,86 seviyesinde ölçülen yıllık enflasyonun mayısta yüzde 36,17’ye gerilemesi bekleniyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU NASILDI?

TÜİK’in nisan ayı verilerine göre tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3 oranında artış gösterdi. 2025 yılının ilk dört ayındaki kümülatif enflasyon artışı yüzde 13,36'ya ulaştı.

Yıllık bazda bakıldığında ise TÜFE’de yüzde 37,86’lık bir yükseliş kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 48,73 olarak ölçüldü.