Enflasyon Ramazan kolisini de vurdu: 8 yılda 11 kat artış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ramazan öncesinde temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan paketlerindeki fiyat artışına dikkat çekti. Akay, en ucuz Ramazan paketinin 2018’den bu yana 11 kat arttığını belirterek, yaşanan tablonun kötü ekonomi yönetiminin sonucu olduğunu vurguladı.

Geçim sıkıntısının toplumun geniş kesimlerinde derinleştiğini belirten Akay, özellikle dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla hazırlanan Ramazan paketlerinin artık ulaşılamaz hâle geldiğini söyledi. Yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olması gereken bu paketlerin, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle bir lüks kalemine dönüştüğünü ifade etti.

Akay, bir markette satılan en ucuz Ramazan paketinin fiyat seyrini şöyle sıraladı: “2018 yılında 49.90 TL, 2020 yılında 69.95 TL, 2022 yılında 114.90 TL, 2024 yılında 234.90 TL, 2025 yılında 425 TL, 2026 yılında 550 TL.”

‘ALIM GÜCÜ ÇÖKÜŞÜ’

Akay, artışın toplamda yüzde 1002’ye ulaştığını belirterek, “Ramazan paketi 8 yılda 11 kat zamlandı. Bu, fiyat artışı değil; doğrudan alım gücü çöküşüdür” dedi.

52 KOLİ ALINABİLİYOR

Fiyat artışlarını asgari ücret üzerinden de değerlendiren Akay, bugünkü asgari ücret tutarının esas alınması halinde yaşanan alım gücü kaybının açıkça görüldüğünü belirtti. Akay, şöyle devam etti:

“Bugünkü asgari ücret tutarı esas alındığında, sadece 52 koli alınabiliyor. Bu tablo, vatandaşın sofrasından kaç kolinin eksildiğini açıkça gösteriyor.”

‘TEMEL GIDAYA ULAŞILAMIYOR’

Akay, artan hayat pahalılığının vatandaşın temel gıdaya erişimini her geçen gün daha da zorlaştırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlar, Ramazan ayında da aynı yoksullukla baş başa bırakılmıştır. Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, vatandaşın sofrasındaki lokma giderek küçülmektedir. Bu tablo yanlış tercihlerle sürdürülen, üretimi ve gelir adaletini dışlayan ekonomi politikalarının sonucudur. Vatandaşlarımızı yoksulluğa mahkûm eden bu düzen kabul edilemez. Sosyal devlet sorumluluğu derhal hatırlanmalıdır.”