Enflasyon tahminlerinde yeni revize: Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Karahan, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için finansal sisteme duyulan güvenin güçlendirilmesi ve piyasaların etkin işleyişinin korunmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu hatırlatarak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31’in altında gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti.

KATILIM FİNANSMANININ PAYI ARTTI

Katılım finansmanının kapsayıcılığının artırılmasının önemine dikkat çeken Karahan, bu alanın toplam finansal sistem içindeki payının 2010’lu yıllarda yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu, bugün ise yüzde 9’a yükseldiğini belirtti.

Karahan, katılım finansmanının istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, katılım bankalarındaki kredi büyümesinin daha yüksek seviyelerde seyrettiğini kaydetti.

MAKROİHTİYATİ TEDBİRLER DEVAM EDECEK

TCMB Başkanı Karahan, para politikalarının makroihtiyati tedbirlerle desteklenmeye devam ettiğini de söyledi.

ENFLASYON TAHMİNİNDE BİR AY GEÇMEDEN REVİZE

Fatih Karahan, 14 Mayıs 2026’da gerçekleştirilen yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini güncellemişti.

TCMB, 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 26, 2027 yılı beklentisini ise yüzde 15 olarak açıklamıştı. Karahan’ın son açıklamasında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31’in altında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesi, enflasyon beklentilerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan haberin ardından gazetemize yapılan bilgilendirmede Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın İngilizce yaptığı açıklamaların çevirisi esnasında sehven hata yapıldığı yüzde 31'lik enflasyon sözlerinin 2025 yıl sonu için sarf edildiği belirtildi.