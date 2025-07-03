Enflasyon verileri açıklandı: Emekli ve memur maaş zammı belli oldu!

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında önemli artışlar yaşanacak.

ENFLASYON FARKI ORANLARI AÇIKLANDI

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, memur ve emeklilere yapılacak 6 aylık enflasyon farkı da belirlendi. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin ise maaş farkı yüzde 15,6 olarak gerçekleşecek.

SOSYAL YARDIM VE KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA ARTIŞ

Enflasyon farkı nedeniyle sadece maaşlarda değil, sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Böylece çalışanların ve emeklilerin gelirlerinde ek artışlar sağlanmış oldu.

OCAK AYINDA YÜZDE 11,54 ZAM YAPILMIŞTI

Toplu sözleşme kapsamında, enflasyon farkı 6 aylık periyotlarla hesaplanıyor. 2024’ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına ilave zam eklenerek 2025 Ocak ayından itibaren toplamda yüzde 11,54 oranında artış yapılmıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İLK 6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLANDI

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları ise yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre artırılarak yeni tutarlardan ödenmeye başladı.